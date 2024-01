Convitto per studenti: la maggioranza Roberti approva l’istituzione, ma glissa sul reperimento fondi

Durante l’ultimo consiglio regionale, la maggioranza Roberti ha approvato l’istituzione del convitto per studenti ad Agnone. L’obiettivo è quello di realizzare una struttura capace di attirare scolari di fuori sede in prevalenza che scelgono l’offerta formativa del plesso superiore dell’Alberghiero. Sulla questione è intervenuto il consigliere Andrea Greco, che rivolgendosi per due volte al vice-presidente della giunta, Andrea Di Lucente, firmatario del ‘Piano di dimensionamento scolastico regionale 2024-2025’, ha chiesto se esiste la copertura finanziaria per portare a termine l’opera e soprattutto in che tempi diverrà operativa. Tuttavia, alle domande avanzate dall’esponete del MoVimento 5 Stelle, Di Lucente ha preferito glissare sull’argomento.

