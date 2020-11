Aggressioni e incidenti, Caretta: «Situazione cinghiali fuori controllo, Governo immobile»

«Ennesima aggressione da parte dei cinghiali. Questa volta a farne le spese è stato un podista di Monteforte d’Alpone, in provincia di Verona. Ormai la situazione è fuori controllo e non si contano gli episodi che vedono gli ungulati protagonisti di aggressioni e incidenti, a volte mortali, a danno di persone. Continuare a ignorare il problema farà solo crescere il numero di aggressioni, ferimenti e decessi causati dagli ungulati, anche in pieno centro abitato».

È quanto dichiara l’onorevole Maria Cristina Caretta, deputata di Fratelli d’Italia.

«Chi nel Governo continua a sottovalutare la pericolosità del fenomeno e la costante crescita di questo genere di accadimenti, deve prendersi le responsabilità politica e umana della mancata adozione di misure utili ad arginare la crescita incontrollata del numero di cinghiali sul nostro territorio. – aggiunge la parlamentare – I cacciatori possono essere una risorsa nella gestione della fauna selvatica pericolosa, ma per ricorrere al loro prezioso aiuto bisognerebbe togliersi i paraocchi da integral-animalisti che stanno contraddistinguendo l’operato, anzi l’immobilismo, di questo Governo».