Aggressioni e minacce alla ex compagna, divieto di avvicinamento per un 46enne di Trivento

I Carabinieri della stazione di Trivento hanno dato esecuzione ad una ordinanza del Gip di Campobasso di applicazione di una misura cautelare di divieto di avvicinamento alla persona offesa. Il provvedimento è stato applicato ad un 46enne indiziato del reato di atti persecutori e minacce ai danni della ex compagna, culminati con una grave aggressione fisica.

Il tutto nasce dalla decisione della donna di interrompere la relazione sentimentale con l’uomo. Questi, non accettando la decisione altrui, ha iniziato a porre in essere comportamenti vessatori nei confronti della vittima. Le minacce via messaggi vocali, poi, al culmine dell’ennesima discussione, l’uomo che colpisce la donna al volto. La malcapitata è sfuggita alla furia del suo ex compagna solo rifugiandosi presso l’abitazione di un parente.

Il Gip del Tribunale ha ritenuto indispensabile un provvedimento cautelare, tanto che all’uomo è stato applicato il braccialetto elettronico che consentirà di tenerlo sotto stretta vigilanza in modo da scoprire eventuali avvicinamenti alla vittima in un raggio d’azione inferiore ad un chilometro.