Da due giorni questo splendido gatto padronale ha fatto perdere tracce di sé. I proprietari sono preoccupati e, tramite l’Eco online, rivolgono un appello a quanti, in zona Maiella, ad Agnone, dovessero ‘intercettarlo’ per strada, in qualche garage o deposito. Per qualsiasi cosa ci si può rivolgere alla redazione.

