Agnone avrà un nuovo palazzetto dello sport, finanziato il progetto

«L’amministrazione comunale è lieta di poter comunicare che, a seguito della pubblicazione della Graduatoria relativa al Bando Sport e Periferie 2020, il progetto relativo alla realizzazione del nuovo Palasport sito in località “Tiro a Segno” è stato finanziato dal Dipartimento per lo Sport per una somma pari a 500mila euro».

E’ quanto comunica l’ufficio stampa dell’amministrazione Saia. L’intervento relativo al nuovo palazzetto dello sport avrà un costo pari a circa un milione di euro, di cui 500mila euro proverranno proprio dal finanziamento e i restanti da un mutuo stipulato dall’ente comunale.

«Ringraziamo tutti coloro che si sono spesi per la realizzazione del progetto esecutivo inviato in risposta al bando. -commenta con soddisfazione il sindaco Daniele Saia – Un contributo prezioso e fattivo che permetterà alla cittadina agnonese di avere una struttura completamente rinnovata da dedicare alle attività sportive e ludiche, permettendo, allo stesso tempo, al nostro centro di essere ancora più attrattivo anche per le competizioni di valenza nazionale. Subito dopo l’insediamento di questa amministrazione, avvenuto a fine settembre dell’anno scorso, abbiamo provveduto a partecipare a tale bando candidando la progettazione del nuovo palasport e oggi, finalmente, raggiungiamo uno dei traguardi più importanti per il rilancio del territorio».