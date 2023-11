‘Agnone Francescana’, il ricavato del volume finanzierà opere pittoriche a Palazzo San Francesco

‘Agnone Francescana’, il libro scritto da don Nicola Marinelli (ed. 1927) ristampato dal Rotary Club. Il ricavato del volume (15 euro a copia) sarà devoluto per il restauro di opere pittoriche all’interno di Palazzo San Francesco nel cuore del centro storico cittadino. Il libro è in vendita presso la libreria Alessandro Ricci di Agnone o può essere richiesto direttamente ai responsabili del Rotary Club (330.503849 – 329.4106802 – 328.1571868).

“Agnone Francescana – affermano i promotori dell’iniziativa – non è un libro solo per cultori o appassionati, ma è uno dei paradigmi indiscussi della storia della Città di Agnone che rivede la luce in una ristampa della prima edizione datata 1927, edita dalla tipografia Sammartino-Ricci”.