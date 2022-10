Agnone senz’acqua, i cittadini: “Pazzesco che nessuno ci abbia avvisato”

Continua l’interruzione di acqua potabile nelle abitazioni di Agnone. Se nei giorni scorsi l’assenza di acqua si è evidenziata nelle ore notturne e pomeridiane, da oggi, sabato 29 ottobre, i rubinetti a secco si registrano anche da questa mattina. A risentire maggiormente del problema sono le case sprovviste di autoclave e riserve. Innumerevoli le lamentele pervenute in redazione di cittadini furibondi in particolare per la mancata comunicazione da parte dell’amministrazione comunale. La problematica non ha risparmiato neppure il cimitero cittadino in queste ore affollato in vista della ricorrenza di tutti i morti. Una situazione ampiamente anticipata da l’Eco online che nei giorni scorsi si è occupato della vicenda. Identica situazione quella vissuta in numerosi comuni del basso Molise.

