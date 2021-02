Agnonese così non va, a Montegiorgio ancora senza gol e arriva il sesto ko

Secca sconfitta dell’Agnonese a Monte San Giusto contro il Montegiorgio (3-0). Malgrado gli innesti dell’ultima ora, i granata non riescono ad invertire tendenza e subiscono la sesta debàcle consecutiva. Nelle Marche a sbloccare il risultato una sfortunata autorete dell’attaccante croato Krajina (19’) che di petto supera Landi. Il numero uno dell’Olympia viene ancora battuto in seguito da una acrobazia di Mandolesi (39’) che fissa il risultato sul 2 a 0. Sul finale di primo tempo il difensore Padovani (43’) sciupa la possibilità di riaprire la gara spedendo sulla traversa un colpo di testa a portiere battuto.

Nella ripresa i locali amministrano il vantaggio mentre Liguori si gioca le carte Haberkon e Grazioso che tuttavia non sortiscono alcuno effetto. Al novantesimo arriva pure il tris del neo entrato Lupoli. Nel marasma generale a salvarsi è il solo Bottalico all’esordio con la maglia granata. Per il resto tutto da rivedere soprattutto in attacco. L’ultimo gol dell’Olympia risale al pareggio in casa contro l’Albalonga (1-1). Dopodiché sei partite in completa astinenza oltre al fatto di registrare le 17 reti incassate. Mercoledì atteso il recupero contro il Giulianova, terz’ultimo in classifica. Dalle ultime notizie il match salvezza del ‘Civitelle’ potrebbe essere rinviato a causa del ghiaccio che ricopre il rettangolo molisano.

Il tabellino:

MONTEGIORGIO – O. AGNONESE 3-0

Reti: 19′ aut. Krajina, 39′ Mandolesi, 45’st Lupoli.

Montegiorgio (4-3-1-2): Gagliardini; Mantini (34’st Gnaldi), Ficola, Perini, Montanaro; Misin (28’st Trillini), Omiccioli, Zancocchia; Albanesi (41’st Mejias); Cuccù (18’st Lupoli), Mandolesi (23’st Pampano). All. Mengo.

O. Agnonese (4-2-3-1): Landi; Galiano, Litterio, Padovani, Di Stasio (28’st Vespa); Bottalico, Carnevale; Buono (18’st Grazioso), Di Gaudio (26’st Amouzou), D’Ercole (39’st Di Ciocco); Krajina (1’st Haberkon). All. Liguori.

Arbitro: Gresia di Piacenza.

Gli altri risultati di giornata: Castelnuovo Vomano-Giulianova 5-1; Albalonga-Aprilia 0-0; Matese-Rieti 0-0; Vastese-Recanatese 2-0;

Rinviate: Castelfidardo- Fiuggi; Campobasso-Pineto; Notaresco-Porto Sant’Elpidio; Vastogirardi-Tolentino.