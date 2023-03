Agnonese, news da bordo campo: gli occhi del Frosinone calcio sul portiere Manuel Pazzola

«La società del Frosinone calcio, squadra che attualmente guida la classifica della serie B, tramite un collaboratore e lo staff ha chiesto notizie tecniche e comportamentali in merito al nostro gioiellino, il portiere Manuel Pazzola, classe 2007. Il contatto è avvenuto con il nostro responsabile dell’area tecnica del settore giovanile, mister Antonio Dell’Oglio».

E’ l’annuncio che arriva da Fernando Sica, responsabile del settore giovanile dell’Agnonese. «La relazione del mister è stata molto positiva. – aggiunge il dirigente sportivo – A breve il nostro Pazzola verrà visionato da un loro addetto ai lavori o verrà convocato direttamente per un provino. Una bella soddisfazione sia per il mister che per noi responsabili del settore giovanile. Una notizia che ripaga il buon lavoro svolto in questo bel gruppo di Allievi anno 2007, dopo le convocazioni di Colato in campo nazionale e regionale e la convocazione in rappresentativa dell’ottimo Misischia».