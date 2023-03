Teatro, doppio appuntamento da non perdere all’Italo Argentino di Agnone

Due appuntamenti teatrali da non perdere all’Italo Argentino di Agnone. Si parte venerdì 24 marzo (ore 21), quando in scena ‘Buoni da morire’ per la regia di Emilio Solfrizzi. Sul palcoscenico del teatro agnonese la Compagnia Moliere che vedrà in azione Debora Caprioglio, Pino Quartullo e Gianluca Ramazzotti. E’ questa la vicenda di una coppia borghese, lui cardiochirurgo, lei moglie in ansia per un figlio allo sbando, che decidono di passare una vigilia di Natale diversa, unendosi a dei volontari che portano dei generi di conforto ai barboni sparsi sui marciapiedi o sotto i colonnati della città. L’esperienza li induce a una riflessione più ampia sul senso stesso della vita e a provare, per la prima volta dopo tanto tempo, una strana sensazione di appagamento. Essere buoni non è poi così difficile…Ma non è tutto perché il proseguo riserverà altre sorprese.

Dopodiché, sabato 20 maggio (ore 21), sarà la volta dello spettacolo ‘Ombre’ di Gaetano Aronica grazie alla Compagnia del Teatro Pirandello. La trama vede un giudice siciliano da una parte e una studentessa in attesa di discutere la tesi dall’altra. Due anime, due storie, due mondi apparentemente distanti che, viaggiando su rette parallele e piani distinti che sembrano non potersi incontrare mai. Firma le scene e i costumi Flavia Cocca, particolarmente attenta all’eco-sostenibilità, che ha all’attivo prestigiose collaborazioni in campo cinematografico.

Non resta che prenotare i biglietti sulla piattaforma ciaotickets o acquistare il tagliando presso la Pro loco.