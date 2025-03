“Agricoltura È”, i prodotti abruzzesi conquistano la Capitale

La Regione Abruzzo è protagonista alla manifestazione “Agricoltura È”, il grande evento dedicato al mondo agricolo italiano, ospitato a Roma nell’area riqualificata di Piazza della Repubblica e dei Giardini di Dogali. Il forum è in programma da oggi a mercoledì. In occasione dell’anniversario dei Trattati di Roma, la manifestazione, promossa dal Ministero delle Politiche agricole, racconta il Sistema Italia, mettendo in evidenza il ruolo dell’agricoltura come pilastro dell’identità europea, motore di crescita economica e modello di sostenibilità per il futuro.

Questa mattina, a inaugurare lo stand dell’Assessorato regionale all’Agricoltura, c’era il Vice Presidente Emanuele Imprudente. “È una occasione straordinaria per promuovere i nostri prodotti tipici e valorizzare il sistema agricolo regionale – ha esordito il Vice Presidente Emanuele Imprudente – La nostra regione ha giacimenti culturali e ambientali unici, che si coniugano con il mondo agricolo. Abbiamo prodotti tipici di nicchia, come lo zafferano, il vino e l’olio d’oliva, che promuovono l’immagine della nostra regione nel mondo. Sarà l’occasione anche per confrontarci sui grandi temi, tra cui la nuova programmazione europea, e pianificare iniziative per difendere le nostre aziende agricole e il nostro made in Italy”.

Alla cerimonia hanno partecipato il Sottosegretario di Stato con delega all’agricoltura, Luigi D’Eramo, il direttore dell’Arpa Abruzzo Maurizio Dionisio e Fabio Vitale, Presidente Agea.