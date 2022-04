Ai domiciliari, ma lo trovano nel bar del paese vicino: 52enne arrestato per evasione

Controlli della compagnia dei carabinieri di Ortona nel primo weekend dopo lo stato di emergenza: due persone arrestate, sequestrata droga per uso personale e diverse infrazioni al codice della strada contestate.

Lungo weekend di controlli quello appena trascorso da parte dei carabinieri della compagnia che, superato lo stato di emergenza, hanno intensificato i controlli nei centri urbani e lungo le direttrici viarie più importanti. A Tollo, Rocca San Giovanni e Casalbordino sono stati segnalati alla prefettura tre giovani per possesso di hashish, marijuana ed eroina per uso personale nonché elevate diverse sanzioni per infrazioni al codice della strada tra cui guida senza patente e con assicurazione RCA scaduta.

Ad Ortona i carabinieri della locale stazione hanno tratto in arresto ed associato al carcere di Lanciano, un 37enne originario di Anzio che stava scontando una condanna per spaccio di stupefacenti in una comunità. A causa delle continue violazioni alle prescrizioni imposte, il giudice di sorveglianza di Pescara gli ha revocato il beneficio ed ha disposto il ripristino dell’esecuzione della pena in carcere. A Mozzagrogna invece i carabinieri della stazione di Fossacesia hanno arrestato per evasione dalla detenzione domiciliareun 52enne che da febbraio scorso sta scontando presso la sua abitazione una condanna ad un anno di reclusione per reati vari. L’uomo è stato trovato in paese nei pressi di un bar ed arrestato in flagranza. Il giudice del tribunale di Lanciano lunedì scorso ha convalidato l’arresto per direttissima e ripristinato la detenzione domiciliare.