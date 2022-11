Ai domiciliari, ma spaccia hashish: 28enne del Chietino finisce dietro le sbarre

Continua l’azione di contrasto al consumo e spaccio di stupefacenti da parte dei militari della Stazione Carabinieri di Francavilla al Mare, con l’arresto, finalizzato nella mattina di lunedì 7 novembre, di un 28enne italiano, domiciliato a Torrevecchia Teatina, sottoposto alla detenzione domiciliare. Nella mattina di lunedì 7 novembre, a seguito di accurate indagini, è scattata la perquisizione dell’abitazione, effettuata con l’ausilio di unità cinofila, dove i militari hanno rinvenuto più di 30 grammi di hashish, quasi 3000 euro di denaro contante, verosimilmente frutto dell’attività di spaccio, oltre a materiale per il taglio e confezionamento. Per il giovane quindi sono scattate le manette con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, venendo tradotto in carcere come disposto dall’Autorità Giudiziaria competente.”

