Alberi abbattuti dal vento in Alto Molise, il comando provinciale invia un’altra squadra di Vigili del fuoco in supporto

Una violenta perturbazione è in atto da circa 24 ore sul territorio della provincia di Isernia. In questo lasso di tempo oltre 30 gli interventi eseguiti dalle squadre del Comando dei Vigili del Fuoco. Numerosi interventi per alberi pericolanti e/o elementi in bilico in vari comuni (VENAFRO, CAROVILLI, AGNONE, CERRO AL VOLTURNO, SANT’ANGELO DEL PESCO, FROSOLONE, SANT’ELENA SANNITA, ROCCHETTA AL VOLTURNO) di cui ben 12 interventi per caduta albero nel comune di AGNONE ove per la particolare criticità in atto è stata potenziata di una ulteriore squadra. Nella notte a Rocchetta a Volturno un’auto in transito è stata bloccata da un albero caduto mentre la stessa era in transito, per fortuna i due occupanti sono rimasti illesi.

