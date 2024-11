Albero si abbatte su auto in transito, intervento dei Vigili del fuoco per liberare il veicolo

Decine di interventi da parte dei Vigili del fuoco per far fronte ai casi di alberi abbattuti che hanno invaso la sede stradale sradicati dal forte vento che sta battendo tutta la provincia pentra dalla serata di ieri. Nella notte a Rocchetta a Volturno un’auto in transito è stata bloccata da un albero caduto mentre la stessa era in transito, per fortuna i due occupanti sono rimasti illesi.

