Albero abbattuto dal vento sulla carreggiata, “miracolato” mister Suriano

Pochi secondi di differenza a volte cambiano il corso della vita. E lo sa bene mister Gabriele Suriano, l’allenatore dei Giovanissimi dell’Agnonese, rimasto coinvolto, ieri mattina, in un episodio che lo ha impressionato e che ha dimostrato che la vita, in fin dei conti, è solo questione di fortuna. Il mister stava percorrendo una strada del Vastese quando un pesante albero è stato abbattuto dal forte vento. La pianta si è schiantata sulla sede stradale, invadendo completamente le carreggiate. Mister Suriano ha fatto in tempo a frenare evitando così che la sua autovettura venisse colpita dall’albero. «Tre secondi dopo e mi avrebbe centrato in pieno. Incredibile» commenta alla nostra redazione. Una disavventura tutto sommato a lieto fine sperando che la stessa fortuna, tanto per sdrammatizzare, lo assista anche sul terreno di gioco con i Giovanissimi dell’Agnonese.

