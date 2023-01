Questa mattina si è reso necessario l’intervento di una squadra di vigili del fuoco di Campobasso per un incendio avvenuto in una abitazione sita nel comune di Gildone (CB). All’esito delle operazioni di spegnimento sono stati interdetti i locali interessati dal fuoco. Le cause del rogo sono in via di accertamento da parte del personale intervenuto.

Correlati