Albrecht Mayer, primo solista dei Berliner Philharmoniker, interprete d’eccezione del Concerto per oboe e orchestra

La Cinquantesima Stagione dei concerti dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese torna questa settimana eccezionalmente di domenica con un concerto speciale. Alle 18 del 15 dicembre, sul palco del Ridotto del Teatro Comunale “V. Antonellini” dell’Aquila, Albrecht Mayer, primo oboe solista dei Berliner Philharmoniker saràinterprete d’eccezione del Concerto per oboe e orchestra di Richard Strauss.

Con lui, sul palco, l’Orchestra dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese diretta dal konzertmeister Ettore Pellegrino, direttore artistico dell’ISA e violinista dalla carriera internazionale.

L’appuntamento aquilano sarà preceduto dall’anteprima di sabato 14 dicembre presso l’Aula Magna della Sapienza di Roma per la Stagione di concerti della IUC.

Apre il programma il Soliloquy per oboe e orchestra di Edgar Elgar, un’introduzione perfetta per il Concerto per oboe e orchestra di Richard Strauss, che richiede al solista un grande impegno tecnico e interpretativo. Seguirà la Sinfonia in do maggiore op.21 di Ludwig van Beethoven, prima prova in quel genere che rappresenta la massima espressione della creatività del compositore di Bonn.

La produzione conclude un progetto pluriennale promosso dall’Isa che ha previsto l’integrale dei concerti solistici di Richard Strauss.

I PROTAGONISTI Albrecht Mayer è uno degli oboisti più celebri al mondo, da molti anni primo oboe solista dei Berliner Philarmoniker, autore di una registrazione del Concerto pubblicata dalla Deutche Grammophone divenuta punto di riferimento nell’interpretazione di quello che è uno dei brani più importanti della letteratura solistica per questo strumento. Mayer vanta collaborazioni con i maggiori direttori, fra cui, Claudio Abbado, Nikolaus Harnoncourt e Sir Simon Rattle.

Ettore Pellegrino svolge da oltre trent’anni un’intensa attività concertistica in formazioni cameristiche e con istituzioni liriche e sinfoniche, sia come spalla che come solista, esibendosi in Italia ed all’estero. Ha eseguito e inciso, in qualità di solista, diverse colonne sonore composte dal M° Morricone, sotto la direzione del quale si è esibito in alcuni dei più importanti teatri europei. Sempre come solista ha eseguito le colonne sonore composte da L. Bacalov, N. Piovani, G. Mazzocchetti ed altri autori contemporanei. Ha effettuato incisioni discografiche per Tactus, Naxos, Dynamic, Bongiovanni ed Egea. Dal 2011 al 2015 e ancora dal 2018 ad oggi ricopre la carica di Direttore artistico dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese; dal 2012 al 2021 ha ricoperto lo stesso incarico per il Teatro Marrucino di Chieti e, dal 2021 per la ICO Suoni del Sud di Foggia. Ad oggi, è Docente di Violino presso il Conservatorio “A. Casella” dell’Aquila.