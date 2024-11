Alla guida dopo aver assunto alcool o droghe: ritirate 18 patenti e 8 carte di circolazione

Controlli capillari, su tutte le strade del circondario, per i Carabinieri della compagnia di Bojano, nel corso del ponte a cavallo tra ottobre e novembre. Numerose sono state le contestazioni elevate per diverse violazioni al Codice della Strada che hanno portato al ritiro di 18 patenti di guida e 8 carte di circolazione. Dieci sono state le persone segnalate alla Prefettura di Campobasso perché trovate in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente per uso personale non terapeutico.

In tutto sono state identificate 268 persone e 197 i veicoli controllati. 95 sono stati i controlli effettuati

su soggetti sottoposti a misure restrittive a tutela della sicurezza pubblica. Nel corso dei controlli, un 30enne della zona, è stato deferito all’autorità giudiziaria perché sorpreso alla guida di una autovettura senza la prevista licenza poiché mai conseguita. Un 54enne è stato deferito in stato di libertà perché durante il controllo alla circolazione stradale è stato colto in evidente stato di alterazione psicofisica. Sottoposto ad accertamento con alcoltest, è risultato positivo all’etanolo per un valore pari a 1,98 g/l. determinando il ritiro della patente.

Dai carabinieri arriva un monito a chi si mette alla guida sotto l’effetto di droghe o alcol «tra le

principali cause degli incidenti stradali gravi e mortali, in particolare fra i giovani. Si stima che

almeno il 35% degli incidenti stradali sia causato da guida in stato di ebrezza alcolica. Recenti

studi nazionali hanno dimostrato che più di 3 giovani su 4 fanno uso di bevande alcoliche».

A parità di concentrazione di alcool nel sangue, il rischio aumenta molto rapidamente quanto minore

è l’età del conducente e quanto è più rara la frequenza con cui si consumano

bevande alcoliche. Attenzione anche alle droghe che «altera le funzioni del sistema nervoso centrale

e lo stato di coscienza. Guidare sotto l’effetto di queste sostanze, è il monito dei Carabinieri, significa

mettere a repentaglio la propria vita e quella degli altri, oltre che rischiare di incorrere nell’arresto o

in sanzioni amministrative (di natura pecuniaria e di sospensione della patente)».

.

I servizi continueranno regolarmente nelle prossime settimane, soprattutto durante le ore serali,

affinché l’Arma dei Carabinieri possa continuare a garantire quella tradizionale presenza, costante e

capillare, volta ad aumentare il livello di sicurezza e la fiducia della collettività.