Droga, munizioni da guerra e un ordigno artigianale: cinquantenne finisce dietro le sbarre

In occasione del lungo ponte di Ognissanti, i Carabinieri della Compagnia di Bojano su direttive del Comando Provinciale di Campobasso, hanno realizzato un servizio straordinario di controllo del territorio, convenzionalmente denominato “Alto Impatto”. Pertanto alfine di migliorare la condizione di sicurezza reale e percepita dai cittadini, è stato predisposto un servizio specifico focalizzato sulla lotta alla criminalità e alla sicurezza stradale. Questa iniziativa mira non solo a ridurre i reati, ma anche a rafforzare la fiducia della comunità nelle istituzioni, garantendo una maggiore presenza delle forze dell’ordine con interventi mirati nelle aree più vulnerabili.

Numerosi sono stati i posti di controllo effettuati sulle principali arterie di comunicazione anche nelle ore notturne, che nello scorso weekend hanno visto la presenza di numerosi residenti e turisti, anche grazie alla complicità delle temperature particolarmente gradevoli.

Nel corso di predisposti servizi notturni, i Carabinieri hanno tratto in arresto in flagranza di reato, un 50enne del posto, poiché a seguito di perquisizione veicolare e domiciliare è stato trovato in possesso

di circa mezzo chilo di sostanze stupefacenti tra hashish e marijuana nonché materiale per la pesatura ed il confezionamento dello stesso. Oltre allo stupefacente i militari hanno rinvenuto nella disponibilità del soggetto munizionamento da guerra, un ordigno esplosivo artigianale, due lampeggianti solitamente utilizzati dalle Forze di Polizia e documenti di riconoscimento risultati rubati. Per questo motivo su disposizione della Procura di Campobasso l’uomo è stato tradotto in carcere in attesa del giudizio di convalida.

Durante la successiva udienza innanzi alla competente Autorità Giudiziaria, l’arresto è stato convalidato poiché legittimamente effettuato, ed applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari.