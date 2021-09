Alla guida ubriaco, giovane molisano finisce nei guai

I carabinieri della compagnia di Isernia, nell’ambito dei servizi giornalieri diretti ad esercitare un capillare controllo del territorio, focalizzano l’attenzione soprattutto nei confronti degli utenti della strada in transito lungo le principali arterie, cercando di individuare quelli che destano particolare interesse operativo sottoponendoli alle conseguenti verifiche. Proprio nel corso di tali attività i militari del NOR hanno proceduto nei confronti di una giovane conducente di un’autovettura che, in orario notturno, faceva rientro a casa dopo una serata trascorsa con amici, la quale da subito ha manifestato sintomatologia conseguente ad abuso di bevande alcoliche. Difatti l’esito del controllo con etilometro ha evidenziato un tasso alcolemico pari a 1,01 g/l. Per tale ragione la patente di guida è stata ritirata, per la relativa sospensione da 6 a 12 mesi, l’autovettura affidata in custodia a terzi e l’interessata segnalata alla locale A.G. trattandosi di violazione di carattere penale.