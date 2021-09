Spinello di marijuana in auto, segnalato un giovane assuntore

I militari della Sezione Operativa del NOR di Isernia, in questo centro, hanno sorpreso un giovane, appartato in una zona isolata, intento a consumare uno spinello, il quale alla vista dei militari aveva cercato di disfarsene, che veniva recuperato e sequestrato in quanto parzialmente utilizzato, risultato contenere marjuana. L’interessato è stato segnalato alla locale Prefettura per le conseguenti determinazioni amministrative relative al consumo.



Correlati