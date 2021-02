Allarme Iss: «Peggiora il livello di rischio». Il Molise verso il rosso

E’ in corso a Palazzo Chigi la cabina di regia sulle misure anti-Covid. Alla riunione, iniziata dopo il Cdm, partecipano i ministri Roberto Speranza, Daniele Franco e Maria Stella Gemini. Verso l’arancione Marche, Piemonte e Lombardia. La Basilicata e il Molise verso il rosso. Dieci Regioni con Rt maggiore di 1. In otto Regioni è stata superata la soglia critica di occupazione in terapia intensiva dei pazienti Covid (30%). Bologna in zona arancione scuro.

(ANSA) – CAMPOBASSO, 26 FEB – Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha chiesto ieri sera al ministro della Salute, Roberto Speranza, l’istituzione della ‘Zona rossa‘. La conferma arriva dal governatore, interpellato dall’ANSA.

Negli ultimi giorni i casi di contagio e ricoveri sono aumentati e attualmente in Molise sono 33 i Comuni, localizzati soprattutto nell’area orientale della regione, nella fascia rossa. La decisione è attesa nelle prossime ore. (ANSA).