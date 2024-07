Alleluja alleluja, al ‘Caracciolo’ arrivano i pediatri ma solo nei prefestivi e festivi. L’annuncio del sindaco di Agnone

“Su iniziativa dell’Asrem e della Federazione Italiana Medici Pediatri, sono attivi a livello regionale i nuovi ambulatori pediatrici. Il servizio è disponibile anche all’ospedale Caracciolo di Agnone nei pomeriggi prefestivi (dalle ore 14 alle ore 20) e nei giorni festivi (dalle ore 8 alle ore 20). Diversi pediatri di libera scelta garantiranno la copertura dei turni. Sarà possibile accedere all’ambulatorio anche nei giorni in cui attualmente gli studi dei professionisti convenzionati col Ssn sono chiusi, con l’obiettivo di ridurre l’accesso al Pronto Soccorso nei casi patologie trattabili domiciliarmente. Intanto continua il nostro dialogo con l’azienda sanitaria per individuare un medico che possa svolgere il servizio di pediatra di base ad Agnone. Sappiamo quanto questa figura sia fondamentale per tutte le famiglie altomolisane, per questo lavoriamo incessantemente per trovare una soluzione nonostante il grave problema di carenza di personale medico che attanaglia tutto il Paese”. E’ quanto scrive su facebook il primo cittadino di Agnone, Daniele Saia. In passato a sollevare il problema più volte sui banchi del Consiglio regionale, gli esponenti del M5S, Angelo Primiani e Andrea Greco.

