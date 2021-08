Allergeni nella pasta, sanzioni dei Carabinieri forestali per 11mila euro

Campagna di controllo programmata dei Carabinieri Forestali di Abruzzo e Molise presso aziende produttrici di pasta alimentare, per verificare la qualità dei prodotti commercializzati e delle varie componenti impiegate nella filiera. I militari dei N.I.P.A.A.F. (Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale) hanno riscontrato alcune irregolarità formali e sostanziali non attinenti alla salubrità degli alimenti, ma ad irregolarità sull’etichettatura, quali la presenza di allergeni non evidenziati o indicazioni fuorvianti in ordine alla provenienza del grano o dell’acqua utilizzati nella produzione della pasta. Contestati illeciti amministrativi per 11.500 euro e, in due casi, applicato l’istituto della diffida.

Correlati