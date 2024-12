Allerta meteo: neve a quote basse sui settori adriatici compresi tra le Marche e la Puglia garganica

SITUAZIONE: una saccatura, con asse disposto tra la penisola Scandinava e la Francia, inizierà ad interessare le regioni settentrionali, in rapida estensione al resto del Paese; in tale contesto, precipitazioni deboli interesseranno l’area alpina, la Sardegna e buona parte del Centro-Sud, nevose sui settori alpini e sull’appennino centrale a quote collinari in serata.

Oggi ancora instabilità sulle regioni centro-meridionali con associate precipitazioni, anche a carattere nevoso sul medio versante adriatico e al Sud. Martedì precipitazioni in fase di recrudescenza al CentroSud, nevose a quote basse sui settori adriatici compresi tra le Marche e la Puglia garganica, a quote comunque di collina altrove. Ventilazione dai quadranti occidentali in nuova intensificazione, specie al Centro-Sud, in graduale rotazione dai quadranti settentrionali durante la giornata di lunedì. Le temperature in sensibile aumento nei vali serali odierni al Centro-Sud, ma in nuova significativa diminuzione domani sera e nei valori minimi di martedì sempre al Centro-Sud.

Lunedì 23 dicembre 2024

Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati sui settori costieri meridionali.

Nevicate: fino al mattino al di sopra dei 700-900 m sui settori appenninici, con apporti al suolo da deboli a localmente moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime in sensibile aumento, valori serali in sensibile diminuzione.

Venti:da forti a burrasca, con rinforzi fino a burrasca forte, dai quadranti settentrionali settori adriatici.

Mari:molto agitati.