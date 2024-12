Alpinisti bloccati in alta quota per tutta la notte: riprendono i soccorsi, ma il maltempo non aiuta

Il Soccorso Alpino, insieme alla Guardia di Finanza, è impegnato, dalla giornata di ieri, in una complessa operazione di recupero di due alpinisti bloccati sulla via Direttissima del Corno Grande, sul Gran Sasso, a circa 2700 metri di quota. Le condizioni meteo proibitive hanno reso impossibile l’arrivo dell’elisoccorso sul posto e difficile l’intervento via terra.

Gran Sasso, aggiornamento delle ore 22:30

Si comunica che, a causa delle condizioni meteorologiche avverse presenti attualmente sul Gran Sasso, non è stato possibile raggiungere i due alpinisti scivolati sul versante Sud/Est del Corno Grande, nel Vallone dell’Inferno (non sulla Direttissima, come precedentemente indicato). Sono attualmente 21 i tecnici in pronta partenza a Campo Imperatore e Fonte Cerreto, oltre militari della Guardia di Finanza, Carabinieri e personale della Polizia di Stato, in attesa di una finestra di meteo che consenta un nuovo avvicinamento.

Gran Sasso, aggiornamento delle ore 7:40

Alle ore 6:30 una squadra del Soccorso Alpino, rimasta in quota per tutta la notte in pronta partenza in attesa di un miglioramento delle condizioni meteo, è partita alla volta del Rifugio Duca degli Abruzzi per poi tentare un nuovo avvicinamento verso i due alpinisti. Le condizioni a Campo Imperatore sono leggermente migliorate ma il forte vento e gli importanti accumuli nevosi creati da quest’ultimo in quota rendono la progressione complessa. Altre squadre stanno raggiungendo Campo Imperatore, dopo esser state in pre-allerta per tutta la notte a Fonte Cerreto. Seguono aggiornamenti.