Allerta meteo: previste nevicate anche a bassa quota su Abruzzo e Molise

Dalle prime ore del 26/2 e successive 24/36h previsti venti fino a burrasca, nevicate, temporali, locali grandinate, fulmini. Lo comunica il Centro Funzionale Abruzzo della Protezione civile.

SITUAZIONE: una vasta saccatura, estesa su gran parte dell’Europa centro-settentrionale, sta raggiungendo anche il nostro Paese, e avvierà una fase di maltempo con prime precipitazioni, dal pomeriggio, su Alto Adriatico e parte delle regioni centrali e un generale rinforzo della ventilazione settentrionale al Centro-Nord. Domani la formazione di un minimo sul Basso Tirreno richiamerà aria fredda dall’area balcanica determinando fenomeni sparsi sulle regioni peninsulari e nevicate anche a quote basse, specie sul versante adriatico, accompagnati ancora da intensa ventilazione settentrionale su tutte le regioni. Domenica la lenta progressione dell’area perturbata verso levante avvierà un graduale miglioramento, con piogge e nevicate ancora presenti al Sud, ma in attenuazione dal pomeriggio.

Venerdì 25 febbraio 2022

Precipitazioni: nessun fenomeno significativo.

Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: nessun fenomeno significativo. Venti: nessun fenomeno significativo.

Mari: nessun fenomeno significativo.



Sabato 26 febbraio 2022

Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale quantitativi cumulati generalmente moderati, fino a puntualmente elevati sul settore centro-meridionale.

Nevicate: al di sopra dei 200-400m sui settori adriatici, con possibili sconfinamenti fino in pianura. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in generale calo, localmente marcato. Valori bassi nelle zone interne, specie nei settori adriatici. Venti: da forti a burrasca settentrionali con rinforzi di burrasca forte su settori costieri e crinali appenninici.

Mari: da molto mossi ad agitati.



Tendenza per il 27 e 28 febbraio 2022

Per la giornata del 27 febbraio, ancora precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati sul settore meridionale. Nevicate al di sopra di 400-500 m, con sconfinamenti fino a 200-300 m. con apporti al suolo da deboli a moderati, localmente abbondanti alle quote più alte. Ventilazione da forte a burrasca, con mare molto mosso o agitato.

Per la giornata di lunedì 28 febbraio, deboli nevicate residue sui rilievi, in esaurimento nel corso della giornata.