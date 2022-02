Fa strike di cinghiali, ma finisce con il fuoristrada in un vigneto: illeso l’autista

Fa strike di cinghiali, investendone cinque, ma finisce con il fuoristrada in un vigneto. L’incidente nella serata di ieri sulla strada provinciale Marrucina che collega i centri di Orsogna e Ortona. Un grosso fuoristrada in transito ha investito un intero branco di cinghiali, lasciandone morti cinque sul terreno. In seguito all’impatto però l’uomo alla guida, che tra l’altro pare sia un noto cacciatore di zona, ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada in mezzo ad un vigneto. Solo per un caso fortuito e grazie alla robustezza dell’autovettura il guidatore non ha riportato ferite o traumi. Sul posto, per i rilievi del caso, è intervenuto un equipaggio dei Carabinieri.

