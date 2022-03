Allerta meteo: scuola chiusa anche domani a Castiglione Messer Marino

«Considerato il persistere delle condizioni meteorologiche avverse in corso, si DISPONE con ORDINANZA SINDACALE la SOSPENSIONE delle ATTIVITÀ DIDATTICHE delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio del Comune di Castiglione Messer Marino per la giornata odierna di MERCOLEDÌ 9 MARZO 2022».I

Lo comunica il sindaco di Castiglione Messer Marino, Felice Magnacca.

SITUAZIONE: sull’Europa è presente una configurazione ad omega, ovvero un’area di alta pressione estesa dal Mediterraneo occidentale alla Penisola Scandinava e due vaste aree di bassa pressione laterali; la saccatura più orientale, che prende origine dalla Russia settentrionale, lambisce anche i nostri settori peninsulari, apportando annuvolamenti e deboli precipitazioni su Medio Adriatico e Sud, a carattere nevoso a bassa quota, mentre sulle restanti regioni si registrano condizioni di tempo in prevalenza soleggiato, in un contesto di ventilazione nordorientale ovunque in rinforzo e temperature sotto la media del periodo. Domani l’aumento del geopotenziale concederà un generale miglioramento ma con venti settentrionali ancora forti su Puglia ed area ionica. Giovedì ancora condizioni in genere stabile su tutte le regioni, con ventilazione in attenuazione e temperature in aumento.



Mercoledì 9 marzo 2022

Precipitazioni: nessun fenomeno significativo.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime su valori bassi o molto bassi nelle zone interne.

Venti: localmente da forti a burrasca settentrionali.

Mari: molto mosso.