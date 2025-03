Alti ufficiali dell’Arma in Fonderia per la realizzazione della campana dedicata a Salvo D’Acquisto

Presso la Pontificia Fonderia di Campane Marinelli di Agnone, prosegue la realizzazione della campana dedicata a Salvo D’Acquisto, sulla base dei disegni donati dal Maestro Mimmo Paladino. Una volta completata, sarà collocata presso la Chiesa della Caserma di Roma che proprio dell’Eroe dell’Arma dei Carabinieri porta il nome. Ne dà notizia l’Arma dei Carabinieri sui propri profili social.

Come si vede dalle immagini pubblicate, nei giorni scorsi il tenente colonnello Massimo Di Lena, comandante del Reparto Operativo del provinciale di Isernia, ha accompagnato nei laboratori della Fonderia di Agnone il generale di corpo d’armata Massimo Mennitti. L’alto ufficiale è attualmente al comando delle Unità Mobili e Specializzate Carabinieri “Palidoro” che ha sede a Roma. Alle sue dipendenze anche i Reparti destinati a compiti militari nelle operazioni fuori area e al concorso per la Difesa Integrata del Territorio nazionale e nei servizi di ordine pubblico quali il 1° Reggimento Paracadutisti “Tuscania”, il 7° Reggimento “Trentino Alto Adige” e il 13° Reggimento “Friuli Venezia Giulia”, nonché il Gruppo Intervento Speciale (G.I.S.), istituito nel 1978 per azioni risolutive in situazioni ad alto rischio sul territorio nazionale.