Maltempo: chiusura temporanea della SP 217 Fossacesia-Fossacesia Marina per smottamento

In seguito alle abbondanti piogge delle ultime ore, si comunica che la strada provinciale SP 217 Lanciano-Fossacesia Est, all’altezza del bivio con la SP Panoramica per San Giovanni in Venere, e al bivio con la Statale 16 Adriatica, è stata chiusa temporaneamente al transito per motivi di sicurezza. Lo smottamento verificatosi dalla scarpata ha reso necessaria questa misura precauzionale.

I tecnici della Provincia di Chieti, in collaborazione con il Comune di Fossacesia sono già al lavoro per valutare la situazione e determinare gli interventi necessari.

Per coloro che devono raggiungere il lungomare e la statale 16, si consiglia di utilizzare la SP Pedemontana o Via Levante come vie alternative.

Si informa la cittadinanza che, al momento, non è possibile prevedere con certezza i tempi di riapertura della strada, poiché sarà necessario attendere la conclusione delle piogge e l’esito dei sopralluoghi. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti a seguito dei controlli che si terranno nelle prossime ore.

Si invita la popolazione a rispettare scrupolosamente la segnaletica e a seguire le indicazioni per la viabilità alternativa.