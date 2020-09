Altri Covid positivi a Torrebruna, la sindaca: «Distanziamento e mascherine»

«Sono stata appena informata dagli uffici sanitari preposti che altri due nostri concittadini sono risultati positivi al test del Covid19. Tutte le misure previste dai protocolli sanitari, sono state prontamente attivate dagli

organi competenti anche nei confronti delle persone entrate in contatto con gli interessati».

La sindaca Cristina Lella

Cristina Lella, sindaco di Torrebruna, informa la cittadinanza che altre due persone del paese hanno contratto il virus pandemico.

«Nell’augurare una pronta guarigione ai nostri concittadini, rinnovo la raccomandazione ad essere prudenti e a rispettare tutte le normative in vigore per scongiurare la diffusione del virus. – continua la sindaca – È buona regola, in tutti i casi, continuare ad assumere le precauzioni consigliate in ordine a distanziamento ed utilizzo dei dispositivi di protezione (mascherine). Ricordo che è obbligatorio l’uso della mascherina nei luoghi chiusi (Bar, ristoranti, negozi, uffici pubblici ecc) e facoltativo, ma vivamente consigliato, anche in luoghi aperti ove non può essere rispettato il distanziamento. Si invita infine la cittadinanza a limitare gli spostamenti e le visite anche tra parenti e ad osservare quarantene precauzionali volontarie in caso di sospetto contatto con possibili positivi senza però farsi prendere dal panico. Il comportamento responsabile di ognuno è indispensabile per tutelare la salute di tutta la Comunità».