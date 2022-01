Altri nove positivi al Covid, a Castiglione Messer Marino si arriva a quota quarantuno

Il dipartimento di prevenzione della Asl ha appena comunicato che altri nove residenti di Castiglione Messer Marino sono risultati positivi al Covid. Lo comunica il sindaco Felice Magnacca, che a differenza di altri sindaci di zona dà prova di trasparenza e serietà ancora una volta, comunicando tempestivamente l’andamento epidemiologico sul proprio territorio comunale. Non certo per alimentare il pettegolezzo di paese, ma per fornire ai cittadini l’esatta cifra della circolazione del virus. Dopo la comunicazione Asl di oggi i positivi di Castiglione sono in numero di quarantuno.

