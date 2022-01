Mancano gli autisti, il distaccamento dei Vigili del fuoco di Gissi resta a piedi

Un pezzo dello Stato che viene meno, per colpa del virus forse, ma anche a causa della lentezza della burocrazia. E succede che alle porte dell’inverno il territorio dell’Alto e Medio Vastese, “terre alte” e vulnerabili, resta senza il fondamentale presidio del soccorso tecnico urgente assicurato, fino a pochi giorni fa, dal distaccamento dei Vigili del fuoco di Gissi, perché mancano gli autisti.

Cronache al limite della follia nel territorio del Vastese. Il distaccamento dei Vigili del fuoco di Gissi, personale tutto volontario, da qualche giorno non è più operativo. In caso di emergenza dovrà sopperire Vasto o Casoli o il solito Agnone al di là del confine molisano. Motivo? Semplice, ma incredibile: mancano gli autisti. Alcuni di questi hanno rifiutato, per motivi diversi e personali sui quali non entriamo, la vaccinazione contro il covid. E una persona non vaccinata non può prestare servizio nell’ambito del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco che è alle dipendenze dirette del Ministero dell’Interno. Risultato finale? La squadra di Gissi non ha più autisti e dunque resta a terra, non può uscire, non può effettuare alcuna uscita. Addirittura pare che nei giorni scorsi il mezzo a disposizione del distaccamento di Gissi sia stato recuperato e trasferito altrove, in sedi operative.

Oltre al rifiuto della vaccinazione da parte del personale, tuttavia, c’è un altro problema, questo facilmente risolvibile, e che potrebbe far tornare operativo il distaccamento di Gissi nel giro di pochi giorni. Basterebbe infatti che venissero convertite le patenti già a disposizione del personale volontario o in alternativa organizzati i corsi di abilitazione alla guida dei mezzi del corpo nazionale, corsi che mancano all’appello da diversi mesi, se non addirittura anni, per insondabili motivi.

Insomma, tra covid, vaccini, posizioni no vax più o meno motivate e soprattutto burocrazia, il distaccamento di Gissi resta a piedi, senza autisti, quasi smantellato. Un servizio importante ed efficiente che viene meno sul territorio. Lo Stato che arretra in una zona notoriamente depressa e marginale come l’Alto Vastese, fragile ed esposta, dove proprio quella squadra di Vigili del fuoco volontari, davvero dei fottuti bravi ragazzi, ha dato prova, in più occasioni, di essere all’altezza di qualsiasi emergenza.

Francesco Bottone

tel. 3282757011