Alunna positiva a Carovilli, scuole e chiuse fino al 27 ottobre

Caso Covid nelle scuole di Carovilli, scatta la quarantena per gli alunni e viene attivata la didattica a distanza.

Lo si apprende da una nota del sindaco Antonio Conti. Il primo cittadino spiega che «a seguito del caso di positività al Covid19 che ha interessato una alunna frequentante il nostro plesso scolastico» verranno adottati i seguenti protocolli: quarantena per i ragazzi che hanno avuto contatti diretti con l’alunna risultata positiva al tampone e per coloro che hanno viaggiato con l’interessata e con i suoi compagni di classe. L’isolamento avrà durata di 10 giorni al termine dei quali i ragazzi saranno sottoposti a tampone e potranno rientrare a scuola solo con un tampone di esito negativo. «Il protocollo elaborato dal comitato tecnico scientifico non prevede di prendere provvedimenti nei confronti di coloro che non hanno avuto contatto diretto con l’interessata». Per la giornata di domani, sabato 24 ottobre, il sindaco Conti ha disposto la sanificazione di entrambi gli edifici scolastici per consentire, la ripresa delle attività scolastiche in presenza, salvo ulteriori imprevisti, il prossimo 27 ottobre.

