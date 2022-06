Alunni a lezione di biodiversità a Pescolanciano con l’associazione Intramontes

«Il nostro modo per contrastare la perdita di biodiversità è farla osservare, toccare, conoscere e ricordare, magari mediante un disegno con Assembramenti Culturali o un taccuino da esploratore con Silvio Carrieri e CEA Pollino – Calabria, ma anche grazie a una candela fatta di una cera preziosa e profumata dopo aver superato ogni timore al cospetto delle meravigliose api con Mielisano o grazie ad un foglio di carta riciclata giallo e blu, in cui sono stati inseriti semi di speranza e di pace con BoscoPiccolo, Micromacrobosco».

Lo spiegano dall’associazione IntraMontes di Pescolanciano che, nei giorni scorsi, hanno ricevuto la visita degli alunni della San Giovanni Bosco di Isernia in uscita didattica a Pescolanciano. «Ecco, il nostro modo per contrastare la perdita di biodiversità è viverla e alimentarla con collaborazioni e contaminazioni. – continuano da Intramontes – Come facciamo spesso con “Salviamo l’Orso” raccontando a grandi e piccoli l’importanza di una singola specie per l’intero ecosistema, raccontando quanto sia importante lasciare spazi vitali alla natura e imparare a conviverci, come nei parchi nazionali».

«Grazie di cuore alle maestre della San Giovanni Bosco di Isernia per averci dato l’opportunità di fare tutto ciò con i loro alunni e grazie mille volte bambini per il vostro entusiasmo e la vostra infinita energia, e a presto Tra(i)Monti con IntraMontes» chiudono da Pescolanciano.