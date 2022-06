I doni artistici ai Carabinieri in occasione dell’anniversario di fondazione dell’Arma

Nel corso della cerimonia di celebrazione del 208° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri, tenutasi in Piazza Andrea d’Isernia il pomeriggio dello scorso 6 giugno, i ragazzi della Cooperativa L.A.I., centro Socio Educativo per persone diversamente abili, hanno donato al Comando Provinciale dei Carabinieri di Isernia un’opera in ceramica, realizzata coralmente dai frequentatori, raffigurante lo stemma Araldico dell’Arma e sul cui retro hanno lasciato le firme.

Anche gli studenti del Liceo Artistico “ISIS Cuoco Manuppella” di Isernia hanno regalato due tele al Comando Provinciale una delle quali è stata realizzata nel corso della manifestazione di piazza. Il primo dei quadri è stato posizionato nell’androne di ingresso della Caserma, il secondo nell’aula briefing. Lo stemma Araldico in ceramica è stato appeso nell’androne di ingresso agli uffici del Comandante Provinciale. Tale disposizione permette a tutti i Carabinieri e ai cittadini che entrano in Caserma di fruire della bellezza di tali opere e ricordare il positivo contributo offerto dalla gioventù di Isernia.