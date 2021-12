Alunni e Carabinieri per la Biodiversità mettono a dimora mille alberi

Il più grande nucleo di bosco diffuso è in procinto di essere piantato dai Carabinieri per la Biodiversità di Castel di Sangro insieme al reparto analogo di Roma, con la messa a dimora di più di mille alberi sui terreni dell’Università Agraria a Castel Madama. Il progetto nazionale “Un albero per il futuro” ha visto fino ad ora la collocazione di oltre 10.000 alberi su tutto il territorio italiano, un imponente polmone verde che assorbe 150 mila tonnellate di anidride carbonica ogni anno e che mira a creare piccole foreste autoctone. I 500 alunni dell’Istituto Conte di Cavour della stessa località laziale nei prossimi giorni saranno impegnati a piantare alberi di leccio, roverella, mirto e fillirea, che costituiranno il “Bosco del mirto” su un terreno anticamente disboscato.

