Alunno positivo al Covid, il sindaco chiude l’istituto di Castiglione Messer Marino e la scuola paritaria

«Questa mattina sono stato informato della POSITIVITÀ al Test Sars-Cov2 di un alunno che frequenta l’istituto scolastico di Castiglione Messer Marino.

Si tratta di un soggetto già in isolamento fiduciario, ma per precauzione, in accordo con la dirigente scolastica, per tutelare la salute e la sicurezza dei nostri bambini e del personale scolastico, abbiamo deciso cautelativamente di chiudere la scuola dell’infanzia, sia la statale che la paritaria, la scuola primaria e la secondaria di primo grado dal 27 NOVEMBRE fino al 3 DICEMBRE incluso, per consentire la sanificazione degli ambienti. Fortunatamente il bambino in questione sta bene e colgo l’occasione per augurargli una pronta guarigione».

Così il sindaco di Castiglione Messer Marino, Felice Magnacca.