Franco Arminio: «Meloni faccia un Cdm a Capracotta. I paesi devono vivere, non essere accompagnati a morire»

di Alfonso Raimo

Franco Arminio ha scritto una lettera a Giorgia Meloni: «Convochi un consiglio dei ministri in un paese, che so a Capracotta, in Molise, e ribalti l’orientamento del governo sulle aree interne. L’Italia è fatta di paesi. Ci vivono milioni di persone. Sono comunità di cittadini italiani, non meritano di essere accompagnati alla morte, come in sostanza dice il piano del governo sulle aree interne».

Lo scrittore critica il piano sulle aree interne del Governo: «Si tratta di cittadini italiani. E non pochi, molti milioni. Non si può adottare con le comunità di esseri umani la logica del profitto. Le persone vivono, respirano, hanno affetti, intessono relazioni, sono titolari di diritti. Sono un patrimonio da preservare, tanto più in questo Occidente che muore di solitudine».

