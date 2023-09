Amatissimo da suoi studenti il prof Giacomo Venditti va in pensione. Auguri da l’Eco online

Ha insegnato l’educazione fisica e trasmesso valori fondamentali a centinaia e centinaia di giovani che lo hanno sempre considerato non un semplice prof, bensì un fratello maggiore con cui potersi confidare e chiedere consigli. Dopo 43 anni di lavoro, dieci trascorsi in Sardegna e gli altri al liceo Scientifico ‘Giovanni Paolo I’ di Agnone, Giacomo Venditti godrà della meritata pensione. Il 31 agosto è stato l’ultimo giorno di scuola per il professore di Capracotta, amatissimo nella cittadina delle campane. Siamo sicuri che oggi tutti i suoi ragazzi vorrebbero abbracciarlo e ringraziarlo per quanto dato con amore e profonda passione. “Ragazzi, prima di tutto la scuola, mi raccomando…” la risposta che darebbe. A Giacomo Venditti una buona vita anche dalla redazione de l’Eco online.

