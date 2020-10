Ambulanza senza medico, Paolucci: «E’ illegale e illegittimo»

«E’ davvero grave e inaudito che si tolgano i medici a bordo dell’ambulanza H24 di Castiglione Messer Marino, un servizio che riguarda la rete salva vita dell’emergenza urgenza in tutto il territorio dell’Alto Vastese. Parliamo di aree interne. Ed è inaudito soprattutto tenuto conto dell’imminente stagione invernale alle porte. Questo tipo di scelta, peraltro, è totalmente illegittima, in quanto il decreto 95 espressamente prevede l’H24 medicalizzato. Una necessità per le aree interne che quando ero assessore alla sanità ho voluto fortemente portare avanti. Dunque il decreto va rispettato. E’ illegale e illegittimo, attualmente, non fornire quel tipo di servizio».

Silvio Paolucci, consigliere regionale del Pd ed ex assessore alla sanità della precedente giunta D’Alfonso, interviene a stretto giro in merito alla soppressione della medicalizzazione della postazione 118 di Castiglione Messer Marino. Già la notte appena trascorsa l’equipaggio del 118 ha preso servizio in modalità India, cioè senza medico a bordo.

«Ho già presentato una interpellanza urgente, – riprende Paolucci – volta a conoscere le intenzioni del Governo regionale circa l’immediato ripristino del medico a bordo del 118. Chiedo, nello specifico, le tempistiche del ripristino del servizio di emergenza urgenza medicalizzato nell’Alto Vastese».

Francesco Bottone