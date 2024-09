Ambulatorio medico e infermieristico di comunità, nuovi servizi sanitari in Alto Vastese

Sanità nel territorio, con nuovi servizi per l’utenza nelle zone interne più disagiate. Questa mattina l’assessore alle Attività Produttive Tiziana Magnacca ha visitato i comuni di Carunchio e Torrebruna per verificare la nuova rete territoriale e di emergenza così come predisposto dal direttore generale Thomas Schael.

«Una sanità attenta al cittadino per una diversa geografia operativa con la presenza diretta del personale sanitario nelle zone interne per rispondere alle richieste dei cittadini» commenta l’assessore Magnacca.

Nello specifico a Carunchio nella struttura polifunzionale in via Provinciale, messa a disposizione dal sindaco Gianfranco D’Isabella, sarà attivato un ambulatorio medico con annesso ambulatorio infermieristico di comunità e postazione del 118 con soccorritore su ambulanza.

A Torrebruna, la sede della Comunità montana verrà destinata a uso sanitario per la rete territoriale di emergenza con alcuni interventi di adeguamento come concordato con il sindaco Francesco Troilo.

«C’è il massimo impegno degli uffici tecnici della Asl e del personale sanitario per fornire tutti gli strumenti operativi e professionali – conclude l’assessore Magnacca – in questi punti collocati in prima linea nel territorio, perché la salute sia un bene fruibile da tutti in particolare dalla popolazione più anziana, più distanti dai presidi ospedalieri».