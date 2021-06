Amici a quatto zampe abbandonati, l’appello dei volontari di ‘Sama’

“Come sapete il nostro rifugio è una piccola realtà. Da quando è nata la nostra associazione facciamo il possibile per accudire gli amici a quattro zampe abbandonati. Tuttavia oggi la struttura è satura. A quanti dovessero trovare cani senza un padrone, chiediamo, dunque, di trovargli una sistemazione alternativa. Noi ovviamente non faremo mancare il supporto in merito alle operazioni di adozione e quant’altro”. E’ l’appello lanciato via facebook dai volontari dell’associazione Sama (Salviamo anime mica cani) di Agnone costretti, loro malgrado, a non accettare, almeno per il momento, la custodia di animali abbandonati.

Correlati