Anci, Sciulli: «Nuova legge per la montagna per contrastare lo spopolamento»

E’ stato approvato in Conferenza Unificata lo schema di ddl per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. Si avvierà ora in Parlamento l’iter di approvazione di «un provvedimento atteso ormai da molto tempo in coerenza con l’art.44, comma 2, della Costituzione».

Così il presidente dell’Anci Molise, Pompilio Sciulli, il quale precisa che «nel corso dell’iter parlamentare l’Anci proporrà ulteriori e possibili miglioramenti del ddl per consentire di beneficiare dei contenuti della legge considerando le diverse realtà Molisane. A tale riguardo, abbiamo evidenziato sin d’ora l’importanza di considerare quanto meno anche il parametro socioeconomico in fase di eventuale revisione della classificazione dei Comuni montani, ad oggi prevista nello schema di ddl unicamente secondo criteri geomorfologici, altimetria e pendenza, certamente importanti ma che non tengono conto dei particolari contesti antropici delle zone montane che soffrono da tempo di un progressivo e drammatico spopolamento».