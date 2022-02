Andare a caccia nel Vastese costerà di più: aumentate le quote in Atc per gli extra regionali

Andare a caccia nell’Ambito territoriale di caccia del Vastese, dalla prossima stagione venatoria, costerà di più, ma solo per i cacciatori di altre regioni. Nella giornata di ieri il Comitato di gestione dell’Atc Vastese ha deliberato in merito al tema dell’aumento delle quote che ciascun cacciatore versa annualmente per poter praticare l’attività venatoria sul territorio di competenza dell’ambito. C’era in discussione l’aumento generalizzato, cioè anche per i cacciatori residenti nel Vastese, ma alla fine il Coges, su proposta dell’ArciCaccia, ha deliberato di aumentare la quota solo agli extra regionali.

Resta invariata, dunque, la quota per i cacciatori residenti, sessanta euro che si dimezzano per gli ultra settantenni; analogamente per gli ammessi provenienti da altri Atc d’Abruzzo; aumenta invece la somma che i cacciatori extraregionali dovranno versare all’Atc per essere ammessi. Si passa infatti dagli attuali ottanta euro a centoventi euro. Un aumento che dovrebbe portare nelle casse dell’Atc Vastese un maggiore gettito per garantire la normale gestione e funzionalità dell’ambito stesso.