Tagli laboratorio Analisi Agnone, Paglione: “Così si chiude definitivamente l’ospedale”

Nella sanità molisana basta un pensionamento per mandare in tilt un intero territorio: l’ultimo episodio, in ordine di tempo, riguarda il laboratorio Analisi dell’ospedale ‘San Francesco Caracciolo’ di Agnone.

Infatti, stando a quanto riporta il sindaco di Capracotta Candido Paglione, a luglio la dirigente biologa del laboratorio andrà in pensione ma, fin da marzo non sarà più di fatto in servizio. Il problema si pone soprattutto per i referti e per i campioni prelevati.

La soluzione trovata dai vertici aziendali non è quella di sostituire la biologa, né quella di spostare – almeno parzialmente – dirigenti da altre sedi. No – sempre secondo il primo cittadino di Capracotta – si è deciso di percorrere la strada più sbrigativa, quella che taglia e chiude servizi. Per adesso a spostarsi saranno i campioni prelevati e i referti. Ma non ci vuole molto a capire che il passo per la definitiva chiusura del laboratorio è decisivo.

“Eppure non sembra così complicato reperire un professionista che referti in loco gli esami del laboratorio di Analisi – avverte Paglione – Privare il territorio più interno e montano del Molise anche di questo servizio significa decretare non solo la chiusura del laboratorio ma dell’intero ospedale di Agnone. Tutto questo alla faccia delle promesse sull’ospedale di area disagiata e sulla sanità territoriale. Si sta superando ogni limite e per questo credo che, insieme con le proteste di noi amministratori, occorra una forte iniziativa popolare per indurre i decisori a desistere e ad invertire la rotta” conclude il sindaco di Capracotta.