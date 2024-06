“Anni in movimento”, Comune di Agnone e Coni Molise promuovono corsi di attività motoria gratuita per over 60

Il Comune di Agnone, in collaborazione con il Coni Molise, mette in campo il progetto “Anni in movimento”, un corso gratuito di attività motoria rivolto alle persone ultrasessantenni residenti nel Comune altomolisamo.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere stili di vita sani e attivi della terza età e prevede un ciclo di 40 lezioni. Il corso verrà articolato in tre macro-aree: motoria, cognitiva e socio-affettiva. Nello specifico, gli esercizi proposti mireranno a consolidare e potenziare le capacità fisiche, a sviluppare la consapevolezza dei benefici dell’attività fisica regolare e a favorire lo scambio sociale tra i partecipanti.

La presentazione ufficiale e la prima lezione dimostrativa si terranno lunedì 10 giugno alle ore 16 presso la sala del circolo culturale ‘San Pio’. Il progetto intende offrire ai residenti over 60 un’opportunità ludico-ricreativa pensata per il benessere psico-fisico e le relazioni sociali. Per info e prenotazioni contattare il numero 349.4667518.

L’Amministrazione comunale e il Coni Molise auspicano una massiccia partecipazione.