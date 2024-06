La chiesa sconsacrata diventa centro di aggregazione culturale a Vastogirardi

Si apre un nuovo capitolo, una nuova vita per la chiesa sconsacrata di Santa Maria del Suffragio Orazione e Morte di Vastogirardi. Sono infatti terminate le operazioni di restauro ed allestimento dei locali messi a disposizione della comunità per ospitare eventi ed attività ricreative e culturali.

La Chiesa di Santa Maria del Suffragio Orazione e Morte, risalente alla stessa epoca di costruzione della Chiesa di Maria Santissima Delle Grazie, fu restaurata una prima volta nel 1954 a seguito degli eventi bellici che ne avevano causato il parziale danneggiamento. Nel 1980 fu acquisita dal Comune di Vastogirardi, dopo essere stata sconsacrata, e ulteriormente ristrutturata con fondi messi a disposizione dalla Comunità Montana, al fine di essere a luogo di cultura.

L’attuale amministrazione comunale, guidata dal sindaco Luigino Rosato, ha proseguito e terminato le opere di ristrutturazione provvedendo anche ad allestire ed ammobiliare i locali con supporti audio, video, informatici e pannelli fonoassorbenti per migliorare l’acustica della sala. «Un luogo che preserva la sua identità storica, – commentano dall’amministrazione comunale – ma che si proietta verso il futuro come un nuovo spazio di attrazione ed aggregazione culturale per l’intera popolazione di Vastogirardi».